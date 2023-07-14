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ЧП на заводе по обогащению урана в России: один погибший
14.07.2023 12:09 Алина Груднева

ЧП на заводе по обогащению урана в России: один погибший

В пятницу, 14 июля, на заводе "Росатома" на Урале разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана.

Информацию об этом распространили российские СМИ со ссылкой на представителей предприятия.

В результате происшествия, один сотрудник завода по обогащению урана для производства ядерного топлива АЭС погиб.

Персонал был эвакуирован. На предприятии заверили, что радиационная обстановка в норме.

"ЧП на предприятии по обогащению урана под Екатеринбургом не несет рисков для населения", - сообщили в "Росатоме".

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