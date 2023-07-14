



ЧП на заводе по обогащению урана в России: один погибший

В пятницу, 14 июля, на заводе "Росатома" на Урале разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана.



Информацию об этом распространили российские СМИ со ссылкой на представителей предприятия.



В результате происшествия, один сотрудник завода по обогащению урана для производства ядерного топлива АЭС погиб.



Персонал был эвакуирован. На предприятии заверили, что радиационная обстановка в норме.



"ЧП на предприятии по обогащению урана под Екатеринбургом не несет рисков для населения", - сообщили в "Росатоме".