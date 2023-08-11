



ЧП на ЗАЭС: из первого контура реактора вытекла вода

На оккупированной войсками РФ Запорожской атомной электростанции произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй. К счастью, "радиологического выброса в окружающую среду не было", – говорится в сообщении, обнародованном утром 11 августа НАЭК "Энергоатом".



Согласно обнародованной информации, инцидент произошел на четвертом реакторе, который россияне, вопреки условиям лицензии и требований "Энергоатома", перевели в "горячее" состояние.



В горячем состоянии энергоблок не производит электроэнергию, а берет ее из энергосистемы Украины. От нее работают насосы, которые греют воду в первом контуре. Так производится пар, который затем используется для собственных нужд ЗАЭС.



Теперь россияне начали переводить этот энергоблок в "холодное" состояние, а в "горячее" переведут шестой энергоблок.



Президент "Энергоатома" Петр Котин нештатное событие на ЗАЭС связал с некомпетентностью поставленного россиянами руководства станции.



"Это преступление с умышленным повреждением оборудования 4-го энергоблока, которое привело к нарушению целостности уже трех из пяти имеющихся физических барьеров на пути распространения радиации, утечки потенциально радиоактивной воды первого контура за установленные пределы, повреждение дорогостоящего оборудования первого контура будет расследовано", – заявил он.



"Энергоатом" также сообщил, что вечером 10 августа вышедшую из строя накануне ночью высоковольтную линию связи 750 кВ отремонтировали. Поэтому ЗАЭС пока не грозит полная утрата внешнего питания.