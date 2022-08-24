



ЧП на стройке в Тират-Кармель: новые подробности

Появились новые подробности об инциденте, который произошел на строительной площадке в Тират-Кармель.



Напомним, что в воскресенье на стройплощадке с большой высоты упал контейнер, что привело к гибели людей.



Как сообщает Jerusalem Post, уже в понедельник трое подозреваемых в убийстве по неосторожности предстали перед судом в Ришон-ле-Ционе. По состоянию на вторник менеджер стройки все еще находился под стражей в полиции.



Выяснилось, что в ходе допроса никто из заинтересованных лиц не знал, сколько сигнальщиков находится на площадке, сколько по закону должно присутствовать и кто они такие.



Судья на слушании заявил: "В этом вопросе, который находится в центре расследования израильской полиции, нет ясности".



Представитель полиции отметил, что место преступления "было сильно нарушено", когда контейнер был поднят.



Также стала известна история погибших рабочих - Диаба Вадада и Хасана Хашама Вадада. Выяснилось, что они заменяли двух палестинских рабочих из Дженина, которые отсутствовали на работе из-за участия в акции протеста.