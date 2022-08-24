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ЧП на стройке в Тират-Кармель: новые подробности
24.08.2022 13:58 Ольга Белозерова

ЧП на стройке в Тират-Кармель: новые подробности

Появились новые подробности об инциденте, который произошел на строительной площадке в Тират-Кармель.

Напомним, что в воскресенье на стройплощадке с большой высоты упал контейнер, что привело к гибели людей.

Как сообщает Jerusalem Post, уже в понедельник трое подозреваемых в убийстве по неосторожности предстали перед судом в Ришон-ле-Ционе. По состоянию на вторник менеджер стройки все еще находился под стражей в полиции. 

Выяснилось, что в ходе допроса никто из заинтересованных лиц не знал, сколько сигнальщиков находится на площадке, сколько по закону должно присутствовать и кто они такие.

Судья на слушании заявил: "В этом вопросе, который находится в центре расследования израильской полиции, нет ясности". 

Представитель полиции отметил, что место преступления "было сильно нарушено", когда контейнер был поднят.

Также стала известна история погибших рабочих - Диаба Вадада и Хасана Хашама Вадада. Выяснилось, что они заменяли двух палестинских рабочих из Дженина, которые отсутствовали на работе из-за участия в акции протеста.

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