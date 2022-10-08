Новости » Происшествия
ЧП на Крымском мосту: видео с грузовиком и подробности
08.10.2022 13:21 Алина Груднева

ЧП на Крымском мосту: видео с грузовиком и подробности

В сети показали кадры видео с грузовиком, который сегодня взорвался на Крымском мосту. 

 
В прицепе не нашли ничего подозрительного. 
 
Фура взорвалась в движении в 6:07 на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова. В итоге, загорелись семь топливных цистерн шедшего в Крым железнодорожного состава. 
По данным НАК, частично обрушились два автомобильных пролета. Уточняется, что арка над сухопутной частью моста не повреждена. По предварительной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. После взрыва повреждено 1,3 км железнодорожного полотна.
 
В результате происшествия никто не пострадал. Президент РФ Владимир Путин получил доклады премьер-министра, вице-премьера, глав МЧС и минтранса по поводу происшествия.
 
Также он поручил сформировать правительственную комиссию для выяснения причин и ликвидации последствий. 
 
По факту подрыва грузовика возбудили уголовное дело. Движение по мосту приостановлено, зато возобновилась работа Керченской паромной переправы.
 
По данным РИА новости, Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб в 200-500 млн российских рублей. Сколько понадобится времени на реконструкцию, еще не заметно.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы