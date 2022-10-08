



ЧП на Крымском мосту: видео с грузовиком и подробности

В сети показали кадры видео с грузовиком, который сегодня взорвался на Крымском мосту.

В прицепе не нашли ничего подозрительного.

Фура взорвалась в движении в 6:07 на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова. В итоге, загорелись семь топливных цистерн шедшего в Крым железнодорожного состава.

По данным НАК, частично обрушились два автомобильных пролета. Уточняется, что арка над сухопутной частью моста не повреждена. По предварительной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. После взрыва повреждено 1,3 км железнодорожного полотна.

В результате происшествия никто не пострадал. Президент РФ Владимир Путин получил доклады премьер-министра, вице-премьера, глав МЧС и минтранса по поводу происшествия.

Также он поручил сформировать правительственную комиссию для выяснения причин и ликвидации последствий.

Крымский мост развалился. Даже не представляю, что могло причинить такие разрушения. Видимо, он просто был из папье-маше, как и все остальное величие России pic.twitter.com/jx0wtYTuTP — Денис Казанський (@den_kazansky) October 8, 2022

По факту подрыва грузовика возбудили уголовное дело. Движение по мосту приостановлено, зато возобновилась работа Керченской паромной переправы.

По данным РИА новости, Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб в 200-500 млн российских рублей. Сколько понадобится времени на реконструкцию, еще не заметно.

🔥 Похоже, что Крымский мост надолго выведен из строя. Разрушена и железнодорожная часть, и автомобильная. pic.twitter.com/vWnXgc16L6 — Рустем Адагамов (@adagamov) October 8, 2022