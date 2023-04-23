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Члены правления Сохнут сорвали выступление архитектора судебной реформы Ротмана
23.04.2023 19:55 Евгения Маркова

Члены правления Сохнут сорвали выступление архитектора судебной реформы Ротмана

Согласно кадрам, опубликованным в Интернете, во время выступления члена Кнессета от религиозного сионизма Симхи Ротмана на мероприятии совета управляющих Еврейского агентства в Тель-Авиве некоторые члены совета сорвали его выступление свистом и криками.

Ротман является архитектором законодательной инициативы правительства, направленной на радикальную перестройку системы правосудия, и десятки человек ранее протестовали возле отеля Hilton против его появления на мероприятии.

Когда Ротман говорил, некоторые из присутствовавших вставали, дули в свистки и использовали трещотки.


Сообщается, что также на мероприятии полицейские вывели из помещения репортера газеты "Гаарец" Джуди Мальц и не позволили ей вернуться, угрожая арестовать ее.
 

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