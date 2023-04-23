



Члены правления Сохнут сорвали выступление архитектора судебной реформы Ротмана

Согласно кадрам, опубликованным в Интернете, во время выступления члена Кнессета от религиозного сионизма Симхи Ротмана на мероприятии совета управляющих Еврейского агентства в Тель-Авиве некоторые члены совета сорвали его выступление свистом и криками.



Ротман является архитектором законодательной инициативы правительства, направленной на радикальную перестройку системы правосудия, и десятки человек ранее протестовали возле отеля Hilton против его появления на мероприятии.



Когда Ротман говорил, некоторые из присутствовавших вставали, дули в свистки и использовали трещотки.

דיון של ח"כ עודד פורר וח"כ שמחה רוטמן בנושא הרפרומה/מהפך המשפטי. לא נותנים לרוטמן לדבר.

אני מעורבת בעולם "ארגוני העולם היהודי" כבר כמעת 20 שנה. לא ראיתי מופע כזה בעבר. https://t.co/GEy0vh8xH2 pic.twitter.com/CGmGLNsFQ1 — Rachel Gur (@RachelGur) April 23, 2023

Сообщается, что также на мероприятии полицейские вывели из помещения репортера газеты "Гаарец" Джуди Мальц и не позволили ей вернуться, угрожая арестовать ее.