Члены правления Сохнут сорвали выступление архитектора судебной реформы Ротмана
Согласно кадрам, опубликованным в Интернете, во время выступления члена Кнессета от религиозного сионизма Симхи Ротмана на мероприятии совета управляющих Еврейского агентства в Тель-Авиве некоторые члены совета сорвали его выступление свистом и криками.
Ротман является архитектором законодательной инициативы правительства, направленной на радикальную перестройку системы правосудия, и десятки человек ранее протестовали возле отеля Hilton против его появления на мероприятии.
Когда Ротман говорил, некоторые из присутствовавших вставали, дули в свистки и использовали трещотки.
Сообщается, что также на мероприятии полицейские вывели из помещения репортера газеты "Гаарец" Джуди Мальц и не позволили ей вернуться, угрожая арестовать ее.