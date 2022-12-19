



Членов Pussy Riot задержали при попытке прорваться на финал ЧМ в Катаре







Участники российской группы Pussy Riot были задержаны в воскресенье после попытки прорваться на поле на финале чемпионата мира по футболу в Катаре в знак протеста против войны в Украине, тюремного заключения лидера российской оппозиции Алексея Навального и притеснения женщин в Иране, сообщили активисты.



По данным берлинского благотворительного фонда "Кино за мир", который занимается гуманитарными и экологическими вопросами, охрана задержала участницу группы Ника Никульшина, соратника протестной группы Петра Верзилова и украинскую участницу Pussy Riot.



Активисты были остановлены силами безопасности до того, как они смогли проникнуть на поле, говорится в заявлении организации "Кино за мир".



Яка Бизилдж, основатель фонда "Кино за мир", рассказал Reuters, что Верзилов сообщил ему, что его оттащили силы безопасности за несколько секунд до того, как он вошел на поле.



"Когда я переписывался с Петром, он был в полиции", - сказал Бизилдж.