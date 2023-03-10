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Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 48 тысячам
10.03.2023 19:03 Алина Груднева

Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 48 тысячам

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции достигло почти 48 тысяч человек.

Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

По словам министра экологии и градостроительства Мурата Курума, известно уже о 47 932 погибших.

Как отметил министр, 96,6% зданий, которые были разрушены в результате мощных подземных толчков, были возведены до 1999 года.

"Мы завершили подсчет ущерба в пяти провинциях.. В других он проведен на 90%. Проверки были проведены в отношении 1 млн 706 тыс. домов, из которых 821 302 получили серьезные повреждения и должны быть снесены", - пояснил Курум.
 

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