



Число жертв землетрясения в Турции может превысить 50 000 - представитель ООН

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс предупредил в субботу, что число погибших в результате землетрясений на прошлой неделе в Турции и Сирии может удвоиться и превысит 50 000 человек.



В интервью Sky News Гриффитс сказал: "Я думаю, что трудно точно оценить, поскольку нам нужно добраться под обломки, но я уверен, что это число как минимум удвоитс".



Текущее подтвержденное число погибших превысило 28 000 человек. Если число погибших удвоится, то в результате землетрясений погибнет более 56 000 человек.



Гриффитс прибыл в субботу в турецкий город Кахраманмарас, где находился эпицентр первого землетрясения магнитудой 7,8.



На прошлой неделе делегация гуманитарной помощи ЦАХАЛа "Оливковая ветвь" работала в пострадавших от землетрясения районах Турции, на данный момент спася 19 человек. Утром в пятницу делегация приступила к оказанию медицинской помощи пострадавшим в местной больнице города Кахраманмараш.

