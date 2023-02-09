



Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 17 000 человек - Reuters

Бедственное положение сотен тысяч людей, оставшихся без крова в результате землетрясений в Турции и Сирии, в четверг стало еще более безнадежным, а надежды на то, больше людей будут найдены живыми среди руин, угасают.



Число погибших в результате землетрясений в понедельник, которые произошли рано утром, в четверг превысило 17 000 человек в обеих странах.



Турецкий чиновник заявил, что стихийное бедствие создало "очень серьезные трудности" для проведения выборов, запланированных на 14 мая , в ходе которых президент Тайип Эрдоган, как ожидается, столкнется с самым серьезным испытанием за два десятилетия своего пребывания у власти.



С гневом, кипящим из-за медленной доставки помощи и задержек с началом спасательных работ, катастрофа обязательно сыграет свою роль в голосовании, если оно все же состоится.



Многие люди в Турции и Сирии провели третью ночь, спя на улице или в машинах при морозной зимней температуре, их дома были разрушены или настолько повреждены землетрясениями, что они боялись снова войти в них.



Многие разбили лагеря в импровизированных убежищах на автостоянках супермаркетов, в мечетях, на обочинах дорог или среди руин, часто отчаянно нуждаясь в еде, воде и тепле.



Власти сообщают, что около 6500 зданий в Турции рухнули, и бесчисленное множество других были повреждены в зоне землетрясения, где проживает около 13 миллионов человек.



Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий AFAD организовало места сбора для людей, оставшихся без крова и желающих эвакуироваться из этого района. По его словам, на данный момент эвакуировано более 28 000 человек.



К утру четверга число погибших в Турции возросло до 14 014 человек. По данным правительства и службы спасения на удерживаемом повстанцами северо-западе Сирии погибло более 3000 человек.



Турецкие официальные лица говорят, что около 13,5 миллионов человек пострадали в районе, простирающемся примерно на 450 км от Аданы на западе до Диярбакыра на востоке. В Сирии люди погибли даже на юге, вплоть до Хамы, в 250 км от эпицентра.



Были еще какие-то признаки надежды. Турецкие кадры поздно вечером в среду показали, что еще несколько выживших были спасены, в том числе Абдулалим Муаини , которого вытащили из его разрушенного дома в Хатае, где он оставался с понедельника рядом со своей погибшей женой.



Спасатели извлекли раненую 60-летнюю женщину по имени Мерал Накир из-под обломков многоквартирного дома в городе Малатья через 77 часов после первого землетрясения, как показала государственная телекомпания TRT в прямом эфире в четверг.



Многие в Турции жаловались на нехватку оборудования, опыта и поддержки для спасения тех, кто оказался под завалами.



Еще больше затруднило доставку помощи пострадавшим то, что главная дорога в Антакью была забита автомобилями местных жителей, которые пытались покинуть зону бедствия, а грузовики с гуманитарной помощью пытались пробиться через заторы в районы бедствия.



В Сирии усилия по оказанию помощи осложнены конфликтом, который разделил страну и разрушил ее инфраструктуру. По словам свидетелей и сотрудника пограничной службы, первая колонна Организации Объединенных Наций с гуманитарной помощью на северо-запад Сирии после землетрясения прибыла из Турции в четверг.



Эль-Мостафа Бенламлих, высокопоставленный представитель ООН по оказанию помощи в Сирии, сказал, что 10,9 миллиона человек пострадали от катастрофы.