



Число жертв землетрясений в Турции перевалило за 42 тысячи

В Турции общее число погибших в результате разрушительных землетрясений, которое произошло 6 февраля, возросло до 42 310 человек.



Об этом сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям 21 февраля.



По данным AFAD, за землетрясениями магнитудой 7,7 и 7,6, произошедшими в провинции Кахраманмараш, последовало 7 184 подземных толчка. В результате, пострадало более 13 миллионов человек.



Спасательные команды установили в общей сложности 301 289 палаток и 6 375 контейнеров, которые были отправлены министерствами и соответствующими учреждениями разных стран и международными организациями в зону бедствия. В настоящее время в полевых условиях работают 14 740 местных и международных поисково-спасательных служащих.