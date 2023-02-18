



Число жертв в Турции перевалило за 40 600

По мере продолжения поисково-спасательной операции после разрушительных землетрясений в Турции возросло количество погибших.



Об этом сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) Юнус Сезер.



Уточняется, что число жертв, по состоянию на 18 февраля, возросло уже до 40 642 человек.



Между тем, Аl Jazeera сообщает со ссылкой на данные сирийского правительства и ООН, что в Сирии число погибших превысило 5800 человек.



Ранее спасатели извлекли живыми в Турции троих человек, в том числе ребенка. Это случилось спустя 13 дней после того, как из-за землетрясения обрушилось здание.

