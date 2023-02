Число жертв в Турции и Сирии перевалило за 2300

По последним данным, общее число жертв в Турции и Сирии от мощных землетрясений превысило 2300 человек.



Об этом сообщает AFP.



Государственные СМИ и медицинские источники утверждают, что в Сирии погибло не менее 810 человек. Официальные лица Турции сообщили о 1498 погибших.



Locals in Sanliurfa, southern Turkey, have been seen running for cover after a building collapsed onto a street following a powerful earthquake.



Thousands of people have died after a huge earthquake hit Turkey and Syria.https://t.co/5dUCg7uxx3 pic.twitter.com/88Zda0RpW6