



Число жертв в Турции и Сирии перевалило за 20 тысяч

К вечеру, 9 февраля, общее число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии превысило 20 тысяч человек.



Об этом сообщают государственные СМИ обеих стран.



В частности, агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции объявило, что к настоящему моменту обнаружено 17 134 погибших.



В свою очередь, официальные лица Сирии сообщают минимум о 3317 жертвах. Таким образом, общее число жертв составляет минимум 20 451 человек. Количество погибших продолжает расти, поскольку под завалами по-прежнему остаются люди.

