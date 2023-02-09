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Число жертв в Турции и Сирии перевалило за 20 тысяч
09.02.2023 21:44 Алина Груднева

Число жертв в Турции и Сирии перевалило за 20 тысяч

К вечеру, 9 февраля, общее число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии превысило 20 тысяч человек.

Об этом сообщают государственные СМИ обеих стран.

В частности, агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции объявило, что к настоящему моменту обнаружено 17 134 погибших.

В свою очередь, официальные лица Сирии сообщают минимум о 3317 жертвах. Таким образом, общее число жертв составляет минимум 20 451 человек. Количество погибших продолжает расти, поскольку под завалами по-прежнему остаются люди.
 

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