



Число жертв в Турции и Сирии близится к 20 тысячам

По состоянию на вечер, 9 февраля, в Турции и Сирии общее число погибших в результате разрушительных землетрясений начало приближаться к 20 тысячам.



По данным официальных лиц и медиков, в Турции жертвами стихии стали 16 546 человек.



В свою очередь, в Сирии из-за землетрясений погибли 3317 человек. Таким образом, общее число жертв уже достигло 19 863 человек. Ожидается, что количество жертв продолжит расти, поскольку остается много раненых.



Спасательные операции продолжаются. Людей продолжаются доставать из-под завалов разрушенных зданий.

