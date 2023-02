Число жертв в Турции и Сирии близится к 2 тысячам

В Турции и Сирии общее количество погибших в результате мощных землетрясений уже превысило 1900 человек.



В Турции сообщили о том, что 1121 человек погиб, в Сирии - еще 783 человека.



Таким образом, общее число жертв в двух пострадавших странах составило 1904 человека. Поскольку спасательные операции продолжаются из-за того, что многие люди оказались под завалами, число жертв, вероятнее всего, продолжит расти.



don't sleep, talk to us, and I will buy you chocolate”



Turkish rescuer trying to save a kid from the derbies of a bulding#Turkey #earthquake #PrayForTurkey #Syria #syriaearthquake pic.twitter.com/XBY2ienVqQ — SUBHASH CHARAN (@Gadhwara27) February 6, 2023