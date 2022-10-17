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Число жертв после крушения Су-34 в Ейске возросло до трех: главное о катастрофе
17.10.2022 20:19 Алина Груднева

Число жертв после крушения Су-34 в Ейске возросло до трех: главное о катастрофе

В результате крушения военного самолета Су-34 на жилой дом в российском Ейске погибли уже три человека.

 
По данным МЧС, 15 человек госпитализированы.
 
Эвакуированные после пожара в доме будут временно размещены в пансионатах.
 
Официально подтверждено, что летчики успели катапультироваться. По их словам, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.
 
В результате падения топливо загорелось, огонь распространился на девятиэтажный дом, в результате чего пожар возник с 1-го по 5-й этажи на площадь около 2 тысяч квадратов. 
 
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации. Он поручил губернатору, главам МЧС и минздрава вылететь в Ейск для оказания помощи пострадавшим.
 
По факту крушения военного самолета возбуждено уголовное дело. Прокуратура Кубани организовала проверку.

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