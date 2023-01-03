



Число жертв израильского удара по Дамаску возросло до шести

Число погибших сирийских солдат в результате вчерашнего авиаудара по аэропорту Дамаска, который приписывается Израилю, возросло до шести.



Об этом сообщил заместитель начальника российского подразделения минобороны России, генерал-майор Олег Егоров.



"2 января четыре израильских истребителя F-16 атаковали объекты обороны на двух аэродромах под Дамаском с Голанских высот, не вторгаясь в воздушное пространство Сирии", - сказал он.



Напомним, что ранее появились спутниковые снимки, на которых показаны разрушения на взлетно-посадочных полосах в международном аэропорту Дамаска, который используется для контрабанды иранского оружия.