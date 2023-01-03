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Число жертв израильского удара по Дамаску возросло до шести
03.01.2023 09:54 Алина Груднева

Число жертв израильского удара по Дамаску возросло до шести

Число погибших сирийских солдат в результате вчерашнего авиаудара по аэропорту Дамаска, который приписывается Израилю, возросло до шести.

Об этом сообщил заместитель начальника российского подразделения минобороны России, генерал-майор Олег Егоров.

"2 января четыре израильских истребителя F-16 атаковали объекты обороны на двух аэродромах под Дамаском с Голанских высот, не вторгаясь в воздушное пространство Сирии", - сказал он.

Напомним, что ранее появились спутниковые снимки, на которых показаны разрушения на взлетно-посадочных полосах в международном аэропорту Дамаска, который используется для контрабанды иранского оружия.

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