



Число погибших в Турции и Сирии превысило 25 000 человек и может удвоиться

Спасательные работы в Турции и Сирии не прекращаются, чтобы найти выживших наперегонки со временем. За последние два дня была спасена семья из пяти человек и ребенок, которые находились под завалами более 120 часов, но по сравнению с этими немногими число погибших продолжает расти.



По состоянию на этот час в Турции погибло 21 848 человек, а в Сирии — 3 553 человека. Комиссар ООН по чрезвычайным ситуациям Мартин Гриффитс заявил, что число погибших может увеличиться вдвое и даже больше. Гриффитс, посетивший район Кахраманмарас на юго-востоке Турции, сказал, что это была "самая ужасная катастрофа в этом регионе за 100 лет".



В Сирии и Турции около 870 000 человек срочно нуждаются в продовольственной помощи. Только в Сирии 5,3 миллиона человек потеряли свои дома. Проблема в районах, удерживаемых повстанцами, особенно сложна из-за гражданской войны. Организация Объединенных Наций заявила в конце недели, что "пора отложить политику в сторону" и позволить как можно быстрее доставить помощь в районы, контролируемые повстанцами.



Перед лицом ужасной трагедии Турция и Армения закрыли глаза на напряженные отношения: граница между двумя странами была открыта впервые за 35 лет, чтобы обеспечить еще один канал для доставки помощи в район бедствия.



В документации, которая была распространена в социальных сетях в минувшие выходные, была замечена оливковая роща в районе Хатай, которая просто раскололась по центру. По имеющимся данным, трещина имеет ширину 200 метров и глубину 30 метров.



Между тем к шоку и горю в Турции присоединяется все большая злость на власти. Причина этого заключается в том, что несмотря на четкие строительные нормы, вступившие в силу после землетрясения в Измите в 1999 году, многие из построенных с тех пор зданий рухнули, хотя на бумаге они должны были выдержать силу подземных толчков. Критика имеет и политическое измерение: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пришел к власти в начале 2000-х отчасти после критики неудач предшествовавшего ему правительства в области строительства.



В минувшие выходные в Турции по подозрению в нарушении техники безопасности при строительстве были арестованы 12 человек, в том числе подрядчики. Были выданы ордера на арест еще 29 подозреваемых.



Сегодня вечером две спасательные команды из Германии прекратили спасательные работы. Причина: опасения за свою безопасность из-за "стрельбы и столкновений между жителями". Эрдоган, со своей стороны, предупредил, что развивающееся явление мародерства будет сурово наказано.

