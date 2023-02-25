Число погибших в результате наводнений и оползней в Бразилии достигло 57 человек
Мощные ливни вызвали оползни и наводнения в прибрежных городах самого богатого штата Бразилии с прошлых выходных. Город Сан-Себастьян принял на себя основную тяжесть человеческих жертв, сообщает Reuters.
Согласно последнему отчету правительства штата, на северном побережье уже зарегистрировано 57 смертей, одна в Убатубе и 56 в Сан-Себастьяне.
В заявлении правительства штата Сан-Паулу говорится, что ожидается еще больше дождей. Поисково-спасательные работы продолжаются, десятки человек все еще числятся пропавшими без вести. По данным властей, более 4000 человек были вынуждены покинуть свои дома.
Местное правительство также призвало туристов не выезжать в города региона, чтобы не перегружать больницы, дороги и водо- и продовольственное снабжение. Власти принимают меры контроля, чтобы избежать неправомерно взвинченных цен за еду, воду, топливо и другие предметы снабжения на побережье.
В четверг в Сан-Себастьян прибыл корабль ВМС Бразилии для оказания помощи пострадавшим.
Судно будет служить полевым госпиталем экстренной помощи. Оно оснащено вертолетами и десантными машинами, а также больничными койками.
Министр регионального развития Вальдес Гоес заявил в пятницу, что президент Луис Инасиу Лула да Силва приказал ему поддерживать диалог с местными властями и обеспечивать предоставление услуг пострадавшему населению.
Правительство также будет работать над "восстановлением и перестройкой города", добавил Гус.