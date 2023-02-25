



Число погибших в результате наводнений и оползней в Бразилии достигло 57 человек

Мощные ливни вызвали оползни и наводнения в прибрежных городах самого богатого штата Бразилии с прошлых выходных. Город Сан-Себастьян принял на себя основную тяжесть человеческих жертв, сообщает Reuters.



Согласно последнему отчету правительства штата, на северном побережье уже зарегистрировано 57 смертей, одна в Убатубе и 56 в Сан-Себастьяне.

assistência às vítimas.



Segundo último balanço do governo estadual, já foram registradas 57 mortes no Litoral Norte, sendo uma em Ubatuba e 56 em São Sebastião, cidade mais atingida pelas fortes chuvas.



Alckmin decolou de Brasília por volta das 7h com destino a São José dos — Antonio Marques ⭐️❤️🦅🚩🇧🇷🚩🦑1️⃣3️⃣🚩 SDV (@antoniolfm1964) February 25, 2023