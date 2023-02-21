



Число погибших увеличилось после нового землетрясения в Турции и Сирии

Шесть человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в приграничном районе Турции и Сирии, сообщила CNN Turk во вторник, спустя две недели после более крупного землетрясения, в результате которого погибло более 47 000 человек, а тысячи домов были повреждены или уничтожены.



Землетрясение в понедельник , на этот раз магнитудой 6,4, произошло недалеко от южного турецкого города Антакья и ощущалось в Сирии, Египте и Ливане и Израиле.



CNN Turk показало, как спасательная команда поднимается по лестнице, чтобы войти в одно из зданий, где несколько человек оказались в ловушке после последнего толчка. Сообщается, что когда землетрясение произошло, люди находились в уже поврежденном здании, чтобы забрать свое имущество, прежде чем дом снесут.



Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что 294 человека получили ранения в результате землетрясения в понедельник вечером, 18 серьезно пострадали и были доставлены в больницы в Адане и Дортйоле.



Пациенты были эвакуированы из некоторых медицинских учреждений, которые продолжали работать после сильных толчков две недели назад, поскольку в зданиях появились трещины, сообщил Коджа в Twitter.



В Самандаге, где Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями страны сообщило в понедельник об одном погибшем, жители заявили, что обрушилось больше зданий, но большая часть жителей города уже эвакуировалась после первых землетрясений. Горы мусора и выброшенной мебели выстроились вдоль темных заброшенных улиц.



Число погибших в результате землетрясений две недели назад в Турции возросло до 41 156 человек, сообщило AFAD в понедельник, и ожидается, что оно будет расти и дальше: известно, что 385 000 квартир были разрушены или серьезно повреждены, а многие люди до сих пор числятся пропавшими без вести.



Президент Тайип Эрдоган заявил, что в следующем месяце начнутся строительные работы почти на 200 000 квартир в 11 пострадавших от землетрясения провинциях Турции.