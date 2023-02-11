



Число погибших при землетрясении в Сирии близится к 5200

По состоянию на 11 февраля, в Сирии число погибших в результате разрушительного землетрясения увеличилось до 5 189 человек.



Об этом сообщает Сирийский мониторинговый центр по соблюдению прав человека.



"2049 человек погибли в районах, контролируемых Асадом, и 3140 человек - в районах, контролируемых повстанцами", - сказано в сообщении.



По оценкам организации, число жертв по всей стране превысит порог в 7000 человек. Между тем, согласно официальным данным, представленным сирийским режимом, погибли из-за землетрясения 3500 человек.

