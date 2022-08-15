



Число погибших после взрыва в Ереване возросло до трех человек

Количество погибших в результате взрыва достигло трех человек. Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины.



Кроме того, еще один человек доставлен в медицинский центр. Таким образом, по данным Минздрава Армении, количество госпитализированных достигло 61. В настоящее время в медицинских центрах проходят лечение 24 пострадавших. Их состояние оценивается как средней тяжести.



Как рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян, всего в МЧС поступили сигналы от родственников об исчезновении без вести 20 граждан.



Также сообщается, что в связи со взрывом в торговом центре "Сурмала" инициировано уголовное производство.



Как сообщалось, в торговом центре «Сурмана» в Ереване произошел сильный взрыв, повлекший за собой пожар.