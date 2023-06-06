



Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18 человек

Минздрав Ульяновской области сообщил о еще двух умерших в результате отравления “Мистер Сидр”. Число госпитализированных после употребления суррогатного алкогольного напитка выросло до 51 человека, цитирует Интерфакс сообщение областного Минздрава.



“Состояние пострадавших в настоящее время тяжелое и средней степени тяжести. Ситуацию держим на контроле. Благодаря слаженной работе врачей у ряда пациентов наблюдается положительная динамика”, – заявила и. о. главы ведомства Олеся Колотик-Каменева.



Случаи отравления напитком “Мистер Сидр” зафиксированы, помимо Ульяновской области, в Нижегородской и Самарской областях, а также в Удмуртии. Представители властей Нижегородской области сообщили о погибших после употребления суррогатного алкоголя, но пока не уточнили, сколько именно людей пострадали.