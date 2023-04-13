



Число казней в Иране в 2022 году увеличилось на 75%, чтобы посеять страх

В 2022 году в Иране было повешено на 75 процентов больше людей, чем в предыдущие годы, заявили в четверг две правозащитные группы.



Правозащитники осудили "машину казни", направленную на распространение страха для подавления протестов, которые потрясли страну.



Известно как минимум о 582 казнях. Это самое большое количество казненных людей в Иране с 2015 года и значительно превышает показатель 2021 года - 333 приведенных в исполнение смертных приговора, говорится в отчете базирующейся в Норвегии правозащитной организации Ирана (IHR) и базирующейся в Париже организации "Вместе против смертной казни" (ECPM).



После начала беспорядков, вызванных смертью Махсы Амини, арестованной за нарушение исламского дресскода для женщин, власти начали репрессии, в ходе которых четыре человека были повешены по делам, связанным с протестами, а казни вызвали международный резонанс.



Директор IHR Махмуд Амири Могаддам сказал, что в то время как международная реакция сдерживала казни, связанные с протестами, Иран приговаривал своих граждан к смерти по другим обвинениям, чтобы запугать население в целом.



"Международная реакция на смертные приговоры протестующим затруднила Исламской Республике приведение их в исполнение. В качестве компенсации и для того, чтобы посеять страх среди людей, власти усилили казни по неполитическим обвинениям. Это малозатратные жертвы машины казни Исламской Республики", — сказал он.



В отчете говорится, что после того, как четверо мужчин были казнены по обвинениям, связанным с протестами, еще сотне протестующих были приговорены к смертной казни или им были предъявлены обвинения, предусматривающие смертную казнь.



В отчете выражается тревога по поводу резкого роста числа казней, связанных с наркотиками, после начала протестов.



Снижение числа казней, связанных с наркотиками, вызванное поправками 2017 года к закону о борьбе с наркотиками, стало причиной снижения общего числа казней в Иране до 2021 года.



Более половины казненных после начала протестов и 44 процента из 582 казней, зарегистрированных в 2022 году, были связаны с наркотиками.



Это более чем вдвое превышает число казней, связанных с наркотиками, в 2021 году и в десять раз превышает количество казней, связанных с наркотиками, в 2020 году.



Правозащитные группы выразили сожаление по поводу того, что, по их словам, Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и его государства-доноры не отреагировали на этот "резкий всплеск".



"Отсутствие реакции УНП ООН и стран-доноров на отмену этих реформ (2017 года) посылает иранским властям неверный сигнал!, — сказал директор ECPM Рафаэль Шенуил-Хазан.



В отчете говорится, что на представителей преимущественно мусульманского суннитского меньшинства белуджей приходится 30 процентов всех казней по всей стране, в то время как они составляют лишь 2-6 процентов населения Ирана.



В докладе говорится, что число казненных курдов и арабов из числа этнических меньшинств также было непропорциональным, особенно за преступления, связанные с наркотиками.



"Смертная казнь является частью систематической дискриминации и обширных репрессий, которым подвергаются этнические меньшинства Ирана", — говорится в заявлении.



По его словам, наибольшее количество казней — 288, или 49 процентов всех казней, — было совершено по обвинению в убийстве, что является самым высоким показателем за более чем 15 лет.



В сообщении говорится, что два человека, в том числе протестующий Маджидреза Рахнавард, были публично повешены. Среди казненных было не менее трех несовершеннолетних правонарушителей и не менее 16 женщин.

