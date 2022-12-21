



Чиновники Замбии арестованы по подозрению в коррупции из-за сделки с Израилем

Антикоррупционная комиссия арестовала бывшего постоянного секретаря министерства обороны Старди Мвале за коррупционные действия на сумму более 573 миллионов долларов в связи с приобретением Gulfstream G650 для президента страны.



В заявлении комиссии также сказано, что Старди Мвале, являясь в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. постоянным секретарем и председателем министерского комитета по закупкам для министерства обороны, утвердил заявку на тендер, касающийся закупок для модернизации сил обороны для компании Elbit Systems Limited без одобрения комиссии по закупкам минобороны.



Мвала обвиняется в нарушении закона о коррупции, в рамках которой были мошенническим образом потрачены средства на три сделки с Elbit – сделка на сумму 400 миллионов долларов для улучшения армии, сделка на сумму 124 миллионов долларов с местной охранной корпорацией и еще одна сделка на сумму 50 миллионов долларов.



Арестовано еще три чиновника, позже они были отпущены под залог.



Скандал с президентским самолетом возник, когда выяснилось, что он был модернизирован на большие деньги, правительство подверглось критике. Как и в Израиле, самолет главы государства не летает, а президент использует частные или регулярные рейсы.



Самолет был приобретен за 195 миллионов долларов и включает систему противоракетной обороны.