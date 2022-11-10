



Чиновники Газы ушли в отставку из-за катастрофического наводнения

Омар Аль-Гул, член муниципального совета Газы, объявил о своей отставке во вторник из-за наводнения, вызванного проливными дождями и затопившего улицы во всех районах города Газа, сообщает Al-Quds.



فيضانات كبيرة شلّت مدينة غزة بفلسطين صباح اليوم بعد هطول أمطار غزيرة ⚠️#طقس_العالم

Major floods 🌊 paralyzed the city of Gaza, Palestine 🇵🇸 this morning after severe rainfall 🌧️ pic.twitter.com/pwa7ljhZoF — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) November 8, 2022

Новостной веб-сайт со ссылкой на собственные источники сообщил, что Аль-Гуль не единственный, кто подал в отставку, есть еще три члена совета, которые подали в отставку, несмотря на попытки правительства ХАМАС отговорить их от ухода.Горожане и активисты обвинили муниципалитет в том, что он заранее не обратил внимания на погодные условия и не принял меры, чтобы избежать масштабного наводнения. Однако городские власти и местные радиостанции отвергли обвинения и заявили, что инфраструктура города Газа, как и остальной части региона, находится в худшем состоянии из-за "продолжающейся сионистской агрессии".Мэр Газы Яхья Аль-Саррадж посетил затопленные районы, особенно лагерь беженцев Аль-Шати к западу от города Газа.Еще в декабре 2019 года Управление ООН по координации гуманитарных вопросов предупредило, что 235 000 человек в районе Газы находятся под угрозой затопления. Согласно этому отчету, "люди, проживающие в 39 низменных районах Газы, где отсутствует надлежащая инфраструктура, рискуют быть затопленными в предстоящий зимний сезон из-за возможного перелива ливневых стоков и канализационных насосных станций. Это может подвергнуть и без того уязвимое население риску заболеваний, передающихся через воду, утрате имущества, нарушению доступа к средствам к существованию и услугам, а также вынужденному перемещению".В июле 2022 года ЦАХАЛ сообщил, что ХАМАС построил новые подземные сети в различных районах Стрипа. Туннели проходят под гражданскими зданиями, зная, что израильская атака на эти цели будет осуждена мировыми СМИ как провокация. Если затопленные туннели рухнут, больницы, мечети, университеты и фабрики также рухнут вместе с ними.