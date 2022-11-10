Чиновники Газы ушли в отставку из-за катастрофического наводнения
Омар Аль-Гул, член муниципального совета Газы, объявил о своей отставке во вторник из-за наводнения, вызванного проливными дождями и затопившего улицы во всех районах города Газа, сообщает Al-Quds.
Новостной веб-сайт со ссылкой на собственные источники сообщил, что Аль-Гуль не единственный, кто подал в отставку, есть еще три члена совета, которые подали в отставку, несмотря на попытки правительства ХАМАС отговорить их от ухода.
Горожане и активисты обвинили муниципалитет в том, что он заранее не обратил внимания на погодные условия и не принял меры, чтобы избежать масштабного наводнения. Однако городские власти и местные радиостанции отвергли обвинения и заявили, что инфраструктура города Газа, как и остальной части региона, находится в худшем состоянии из-за "продолжающейся сионистской агрессии".
Мэр Газы Яхья Аль-Саррадж посетил затопленные районы, особенно лагерь беженцев Аль-Шати к западу от города Газа.
Еще в декабре 2019 года Управление ООН по координации гуманитарных вопросов предупредило, что 235 000 человек в районе Газы находятся под угрозой затопления. Согласно этому отчету, "люди, проживающие в 39 низменных районах Газы, где отсутствует надлежащая инфраструктура, рискуют быть затопленными в предстоящий зимний сезон из-за возможного перелива ливневых стоков и канализационных насосных станций. Это может подвергнуть и без того уязвимое население риску заболеваний, передающихся через воду, утрате имущества, нарушению доступа к средствам к существованию и услугам, а также вынужденному перемещению".
В июле 2022 года ЦАХАЛ сообщил, что ХАМАС построил новые подземные сети в различных районах Стрипа. Туннели проходят под гражданскими зданиями, зная, что израильская атака на эти цели будет осуждена мировыми СМИ как провокация. Если затопленные туннели рухнут, больницы, мечети, университеты и фабрики также рухнут вместе с ними.