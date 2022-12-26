



Чиновник раввината арестован по подозрению в секс-преступлениях против юной няни

Иерусалимский раввин, занимающий высокий пост в государственном раввинате, арестован полицией по жалобе дочери своего близкого друга и подчиненного по службе, которая, будучи подростком, сидела с его детьми. Молодая женщина 27-лет обвиняет бывшего начальника своего отца в множественных актах сексуального насилия, совершенных против нее десять лет назад.



Перед тем, как идти в полицию, молодая женщина поговорила с раввином, он не отрицал содеянного и просил у нее прощения. Запись этого разговора послужила подтверждением жалобы потерпевшей.



Об аресте высокого чина в раввинате по подозрению в совершении “тяжких сексуальных преступлений” против 14-летней девочки сообщил Ynet.

Полиция подтвердила факт ареста и сообщила, что будет просить в суде продление ордера на содержание раввина под стражей.



Это далеко не первый случай ареста почтенного иерусалимского раввина по подозрению в совершении тяжких преступлений сексуального характера.



В апреле по подозрению в систематическом сексуальном насилии был арестован известный иерусалимский раввин Моше Язди.

