



Чиновник из Мексики, скрываясь в Израиле, заявил о "политическом преследовании"

Бывший директор Агентства уголовных расследований Мексики Томас Зерон, который просит убежища в Израиле в ответ на запрос о его экстрадиции, заявил израильскому телевидению, что он “подвергался политическим преследованиям” и хочет “вернуться к семье в свою страну”.



Мексиканские власти обвиняют в компрометации расследования исчезновений и предполагаемых убийств 43 студентов в 2014 году. Его также подозревают в хищении более 50 миллионов долларов и пытках подозреваемых.



Зерон сбежал в Израиль после того, как расследование массового похищения было возобновлено после выборов в 2019 году президента Мексики. С тех пор он находится в Израиле и подал прошение о предоставлении убежища, поскольку новое правительство добивалось его экстрадиции.



Зерон, в феврале 2014 года курировал поимку и арест известного главаря наркокартеля Хоакина “Эль Чапо” Гусмана в феврале 2014 года. Он утверждает, что обвинения против него были “политическим преследованием”, а он сам располагает “необходимыми доказательствами”.



“Моя цель – вернуться в свою страну, к своей семье, под своим именем. Справедливость восторжествует”, – заявил Зерон в интервью 12 каналу.



Его адвокат рассказала, что он отрицает все обвинения, и что “ордер на его арест противоречит всем фактам и многочисленным доказательствам по делу”.



“По всем признакам, в Мексике существует реальная угроза его свободе, и справедливого суда он не получит”, – сказала она. “Правительство Мексики создало против него заговор, и все работают вместе, чтобы принести голову Томаса мексиканской общественности”.