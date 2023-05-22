



Четырем братьям предъявлено обвинение в убийстве 10-летнего ребенка в Рахате

В воскресенье четыре человека были обвинены в убийстве 10-летнего мальчика в бедуинском городе в прошлом месяце в результате затянувшегося семейного конфликта.



Мохаммед Абу Хуваш из южного бедуинского города, был застрелен в апреле во время столкновения между семьями Амдин и Абу Хуваш в общине.



Четыре подсудимых — Тисир Амдин, Ахмад Амдин, Сами Амдин и Мазен Амдин — все двоюродные братья, были обвинены в воскресенье окружным судом Беэр-Шевы в убийстве, умышленном причинении тяжких телесных повреждений, нападении при отягчающих обстоятельствах, незаконном владении огнестрельным оружием и незаконном использовании огнестрельного оружия.



Конфликт начался после того, как член семьи Амдин своим грузовиком повредил автомобили, принадлежащие семье Абу Хуваш. Несмотря на попытки полиции и деревенских старейшин выступить посредниками в урегулировании конфликта, ситуация переросла в забрасывание камнями и стрельбу по домам каждой семьи.



Согласно обвинительному акту, подозреваемые подошли к дому женщины из их семьи, вышедшей замуж за представителя семьи Абу Хуваш. Тисир Амдин, один из обвиняемых, якобы угрожал ей расправой, если она не встанет на сторону Амдинов в конфликте.



Позже той же ночью обвиняемые, как сообщается, ворвались в дом женщины, вооруженные палками и камнями, запугали жильцов и разбили окна.



Несколько часов спустя обвиняемые вернулись в дом с огнестрельным оружием и открыли огонь по жильцам, убив 10-летнего Мохаммеда и ранив еще одного члена семьи.



Тисир Амдин, 31-летний учитель, был арестован вскоре после инцидента. Ахмад Амдин и Сами Амдин скрылись с места происшествия, и им удавалось скрываться от полиции в течение двух недель. Мазен Амдин успешно избегал ареста в течение месяца, прежде чем был задержан полицией на прошлой неделе.

