



Четыре женщины изнасиловали мужчину и бросили его в лесу

В Индии 20-летний житель штата Пенджаб обратился в полицию с заявлением о том, что его похитили и изнасиловали женщины, сообщает газета Mirror.



По словам мужчины, они спросили у молодого человека дорогу, показав ему записку с адресом. Мужчина пытался прочитать ее. Тогда одна из женщин распылила ему в лицо какой-той газ, после чего он потерял сознание.



Очнулся мужчина в машине.



Он говорит, что женщины отвезли его в лес, где заставили принять наркотики и насиловали, после чего бросили в лесу.