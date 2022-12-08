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Четыре женщины изнасиловали мужчину и бросили его в лесу
08.12.2022 09:02 Аркадий Бочаровский

Четыре женщины изнасиловали мужчину и бросили его в лесу

В Индии 20-летний житель штата Пенджаб обратился в полицию с заявлением о том, что его похитили и изнасиловали женщины, сообщает газета Mirror.

По словам мужчины, они спросили у молодого человека дорогу, показав ему записку с адресом.  Мужчина пытался прочитать  ее. Тогда одна из женщин распылила ему в лицо какой-той газ,  после чего он потерял сознание.

Очнулся мужчина в машине.

Он говорит, что женщины отвезли его в лес, где заставили принять наркотики и насиловали, после чего бросили в лесу.

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