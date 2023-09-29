



Четыре солдата ЦАХАЛ арестованы по подозрению в избиении трех израильских арабов

Военнослужащие предположительно несанкционированно остановили частный автомобиль возле населенного пункта Кфар-Касим и напали на его пассажиров.

Четверо военнослужащих ЦАХАЛа были арестованы в четверг по подозрению в избиении трех израильтян арабского происхождения на прошлой неделе.

Трое солдат и один офицер, предположительно избили жертв во время несанкционированной остановки транспортного средства вблизи арабского израильского города Кфар-Касим, сообщает новостной сайт Ynet.



Военные якобы осуществляли патрулирование вблизи города, заметили автомобиль заявителей и потребовали от них предъявить документы, хотя солдаты не были уполномочены делать такой запрос. По словам заявителей, после остановки автомобиля солдаты избили пассажиров.



В заявлении ЦАХАЛа говорится: "Офицер и трое солдат были арестованы в целях расследования, проводимого следователями военной полиции по подозрению в насильственных преступлениях и преступлениях против собственности".



Операции правоохранительных органов внутри Израиля находятся в ведении полиции и не контролируются военными.

Кфар-Касим примыкает к границе Иудеи и Самарии, к востоку от Тель-Авива.



В ЦАХАЛ заявили, что присутствие армии в Кфар-Касим противоречит правилам, поскольку вопросами безопасности там должна заниматься полиция, и инцидент будет расследоваться дополнительно.