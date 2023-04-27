



Четыре человека убиты ночью после празднования Дня Независимости

В четверг на улице Наоми Шемер в Холоне был застрелен 40-летний мужчина. Прибывшие на место бригады MDA констатировали его смерть.



По данным полиции, подоплека происшествия оценивается как криминальная, обстоятельства стрельбы выясняются.



“Мы увидели мужчину лет сорока, лежащего без сознания на тротуаре, без дыхания и пульса, с проникающими ранениями, у него не было признаков жизни, и все, что мы могли сделать, это установить его смерть”, — заявил фельдшер MDA Йоси Розенталь, прибывший на место происшествия. в Холоне.



В то же время в городе Арара в Негеве была найдена бездыханная 33-летняя женщина со следами насилия на теле. Полиция начала расследование.



24-летний мужчина был застрелен поздно вечером в среду на парковке здания на улице Шимон Хацадик в городе Эльад. Силы полиции, прибывшие на место убийства, приступили к поиску виновных, а также сбору улик. По данным полиции, причина происшествия криминальная.



Бригады MDA эвакуировали его в больницу, когда он был в критическом состоянии, и там медицинская бригада констатировала его смерть.



Два часа спустя 56-летний мужчина был застрелен в своем магазине в Кфар-Ясифе. Подозревается, что убийцы несколько раз выстрелили ему в голову в упор.



Полиция приступила к расследованию инцидента, а также розыску лиц, совершивших преступление, и сбору материалов с места происшествия.



Сообщается, что с начала года при обстоятельствах, связанных с насилием и преступностью, погибли 59 арабов. 55 жертв были застрелены, 26 из них были моложе 30 лет.







