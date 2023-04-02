



Четыре человека пострадали в результате пожаров в Иерусалиме и Хайфе

В воскресенье утром в квартире на третьем этаже жилого дома в районе Арнона в Иерусалиме вспыхнул пожар. Прибывшие на место пожарные приступили к поиску застрявших в квартире, которую окутал дым.



Трое жителей и собака были эвакуированы с места происшествия с помощью крана и доставлены MDA в больницу. Пожарная команда работала над тушением пожара и удалением дыма из квартиры.



В другом случае в Хайфе женщина в возрасте 80 лет получила ранения средней степени тяжести в результате пожара, возникшего в квартире жилого дома.

Вызванные на место пожарные расчеты потушили возгорание. В результате пожара здание сильно пострадало.



“Как только мы прибыли, мы обнаружили дым, идущий из дома, мы бросились внутрь, и во время поиска под густым дымом я заметил женщину в на кухне. Я вынес ее на место, свободное от дыма, пока она была без сознания”, – рассказал командир пожарной команды Йосеф Кийоф.

