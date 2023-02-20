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Четыре человека погибли в результате аварии в Эшколь
20.02.2023 15:48 Аркадий Бочаровский

Четыре человека погибли в результате аварии в Эшколь


В результате страшной аварии на перекрестке Орит погибли четыре человека.

Установлена смерть еще двух человек в результате серьезной аварии на перекрестке Орим в региональном совете Эшколь. Двое пострадавших были эвакуированы в больницу "Сорока", в том числе 30-летняя женщина, которая была эвакуирована на вертолете в тяжелом состоянии. 

Ранее была установлена смерть полуторагодовалого малыша и трехлетней девочки. Полиция начала расследование обстоятельств аварии. Перекресток Орим перекрыт для движения транспорта.

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