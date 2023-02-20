



Четыре человека погибли в результате аварии в Эшколь



В результате страшной аварии на перекрестке Орит погибли четыре человека.



Установлена смерть еще двух человек в результате серьезной аварии на перекрестке Орим в региональном совете Эшколь. Двое пострадавших были эвакуированы в больницу "Сорока", в том числе 30-летняя женщина, которая была эвакуирована на вертолете в тяжелом состоянии.



Ранее была установлена смерть полуторагодовалого малыша и трехлетней девочки. Полиция начала расследование обстоятельств аварии. Перекресток Орим перекрыт для движения транспорта.