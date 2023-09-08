Четверть годовой нормы осадков: Сильнейший за 140 лет ливень в Гонконге – видео
За сутки в Гонконге выпала почти четверть годовой нормы осадков. Многие улицы полностью оказались под водой, а станции метро затопило.
Власти Гонконга призвали жителей по возможности не покидать дома и попросили работодателей разрешить сотрудникам работать удаленно. Занятия в школах 8 сентября отменены, а торги на Гонконгской бирже – одной из важнейших в мире – не проводятся.
От непогоды пострадали как минимум 110 человек, известно о двух погибших.
Как отмечает Bloomberg, в Гонконге еще не успели полностью ликвидировать последствия мощного тайфуна “Саола”, обрушившегося на остров неделю назад. Причем если о приближении “Саолы” было объявлено заранее и у жителей была возможность подготовиться, то о сильнейшем ливне стало известно лишь незадолго до его начала.
Китайский Гонконг сейчас 🌀 pic.twitter.com/hsTK4tb4sx— Joker 🇺🇦 (@_joker_111) September 1, 2023
Гонконг накрыли самые сильные ливни за 139 лет.— Zönöv (@zonov_sl) September 8, 2023
В городе затоплены улицы, станции метро, остановлена работа транспорта, а людей буквально сносит потоками воды. В данный момент 102 человека пострадали, ещё 3 числятся пропавшими без вести. pic.twitter.com/ftZxW6IHcJ
На Гонконг обрушился сильнейший за 140 лет ливень. В ночь на пятницу в некоторых районах за час выпадало до 159 мм осадков— Газета.Ru (@GazetaRu) September 8, 2023
Из-за разгула стихии пострадали более 100 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии pic.twitter.com/HFnpjm9Kpb
Гонконг из космоса. Тайфун #Saola https://t.co/UWEjGuEQgo— LANIAKEA (@laniakeapro) September 8, 2023