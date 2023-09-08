



Четверть годовой нормы осадков: Сильнейший за 140 лет ливень в Гонконге – видео

За сутки в Гонконге выпала почти четверть годовой нормы осадков. Многие улицы полностью оказались под водой, а станции метро затопило.



Власти Гонконга призвали жителей по возможности не покидать дома и попросили работодателей разрешить сотрудникам работать удаленно. Занятия в школах 8 сентября отменены, а торги на Гонконгской бирже – одной из важнейших в мире – не проводятся.



От непогоды пострадали как минимум 110 человек, известно о двух погибших.



Как отмечает Bloomberg, в Гонконге еще не успели полностью ликвидировать последствия мощного тайфуна “Саола”, обрушившегося на остров неделю назад. Причем если о приближении “Саолы” было объявлено заранее и у жителей была возможность подготовиться, то о сильнейшем ливне стало известно лишь незадолго до его начала.

Гонконг накрыли самые сильные ливни за 139 лет.



В городе затоплены улицы, станции метро, остановлена работа транспорта, а людей буквально сносит потоками воды. В данный момент 102 человека пострадали, ещё 3 числятся пропавшими без вести. pic.twitter.com/ftZxW6IHcJ — Zönöv (@zonov_sl) September 8, 2023