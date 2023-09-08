Новости » Происшествия
Четверть годовой нормы осадков: Сильнейший за 140 лет ливень в Гонконге – видео
08.09.2023 17:28 Евгения Маркова

Четверть годовой нормы осадков: Сильнейший за 140 лет ливень в Гонконге – видео

За сутки в Гонконге выпала почти четверть годовой нормы осадков. Многие улицы полностью оказались под водой, а станции метро затопило. 

Власти Гонконга призвали жителей по возможности не покидать дома и попросили работодателей разрешить сотрудникам работать удаленно. Занятия в школах 8 сентября отменены, а торги на Гонконгской бирже – одной из важнейших в мире – не проводятся. 

От непогоды пострадали как минимум 110 человек, известно о двух погибших. 

Как отмечает Bloomberg, в Гонконге еще не успели полностью ликвидировать последствия мощного тайфуна “Саола”, обрушившегося на остров неделю назад. Причем если о приближении “Саолы” было объявлено заранее и у жителей была возможность подготовиться, то о сильнейшем ливне стало известно лишь незадолго до его начала.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы