



Четверо протестующих арестованы в Бен-Гурионе, полиция применила водометы

Полиция задерживает четырех антиправительственных демонстрантов во время акции протеста в аэропорту Бен-Гурион, где собрались тысячи людей, и применила силу, чтобы помешать им блокировать дороги.



По словам полиции, они были задержаны за блокирование дороги ко входу в зал прилета.



Еврейские СМИ сообщают, что полиция прибывает на место происшествия с водометами.



Сотни демонстрантов продолжают стекаться к аэропорту, многие прибывают на поезде.

