Четверо протестующих арестованы в Бен-Гурионе, полиция применила водометы
Полиция задерживает четырех антиправительственных демонстрантов во время акции протеста в аэропорту Бен-Гурион, где собрались тысячи людей, и применила силу, чтобы помешать им блокировать дороги.
По словам полиции, они были задержаны за блокирование дороги ко входу в зал прилета.
Еврейские СМИ сообщают, что полиция прибывает на место происшествия с водометами.
Сотни демонстрантов продолжают стекаться к аэропорту, многие прибывают на поезде.