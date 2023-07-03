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Четверо протестующих арестованы в Бен-Гурионе, полиция применила водометы
03.07.2023 17:54 Ирина Демьянова

Четверо протестующих арестованы в Бен-Гурионе, полиция применила водометы

Полиция задерживает четырех антиправительственных демонстрантов во время акции протеста в аэропорту Бен-Гурион, где собрались тысячи людей, и применила силу, чтобы помешать им блокировать дороги.

По словам полиции, они были задержаны за блокирование дороги ко входу в зал прилета.

Еврейские СМИ сообщают, что полиция прибывает на место происшествия с водометами.

Сотни демонстрантов продолжают стекаться к аэропорту, многие прибывают на поезде.
 

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