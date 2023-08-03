



Четверо подозреваемых арестованы за наглое убийство в Яффо в 2021 году

Полиция арестовала четырех подозреваемых, причастных к наглому убийству человека в Яффо в 2021 году. Жертва была застрелена посреди бела дня на глазах у случайных свидетелей.



Полиция сообщила, что новое развитие в деле привело к аресту четырех человек, трех жителей Яффо и одного человека из Рамле. Их подозревают в причастности к убийству известного полиции преступника Абеда Казаза.



Очевидцы стрельбы сообщили полиции, что Казаза преследовали на стоянке в порту вооруженные люди, после чего он прыгнул в море. Киллеры произвели не менее 10 выстрелов.



Четверо подозреваемых предстали перед магистратским судом Тель-Авива. Срок их содержания под стражей продлен на три недели.

Полиция сообщает, что расследование продолжается.