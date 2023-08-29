



Четверо несовершеннолетних избили и обворовали подростка

Полиция задержала четырех несовершеннолетних по подозрению в нападении на 14-летнего подростка в Тель-Авиве.



По словам 14-летнего потерпевшего, парни его избили и обворовали.



В частности, подозреваемые в лыжных масках распылили в лицо подростку перцовый баллончик, после чего уго ударили и отобрали электросамокат.



На нем юные грабители и скрылись с места происшествия. Транспортное средство было связано с мобильным телефоном потерпевшего, что и позволило полиции выйти на несовершеннолетних.



По версии следствия, этих четверых также подозревают в причастности к другим похожим ограблениям.

