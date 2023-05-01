



Четверо мэров арестованы по подозрению в получении взятки за вывоз мусора

Полиция сообщила, что четыре мэра и владелец компании по вывозу мусора были арестованы в понедельник по подозрению во взяточничестве.



В целом по подозрению во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении доверием, отмывании денег и налоговых преступлениях полицейские арестовали 18 человек из северных арабских городов Исфия, Кафр-Манда, Рейнех и Абу-Снан, в том числе других представителей местных органов власти.



Полиция также конфисковала автомобили, мусоровоз, чеки, наличные деньги, драгоценности и документы из домов и офисов подозреваемых.



Полиция подозревает, что владелец и мэры вступили в сговор для продвижения своих личных финансовых интересов, и что муниципальные чиновники помогали налаживанию отношений.



По данным полиции, владелец якобы дал взятку мэрам в обмен на проведение государственного тендера на вывоз мусора.

