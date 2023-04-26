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Четверо грузин пытались вылететь в Израиль по поддельным паспортам
26.04.2023 21:10 Алина Груднева

Четверо грузин пытались вылететь в Израиль по поддельным паспортам

Четверо граждан Грузии в возрасте 30 лет задержаны в аэропорту Нидерландов.

По данным Ynet, это произошло после их попытки вылететь в Израиль по поддельным паспортам.

Подозреваемые в процессе цифровой регистрации ввели данные паспортов, принадлежащих гражданам Израиля. Уточняется, что всем четверым в прошлом году было отказано во въезде в Израиль.

Проверка показала, что два паспорта принадлежали умершим гражданам Израиля. По факту происшествия начато расследование.
 

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