Четверо госслужащих арестованы за мошенничество
Четыре сотрудника одной из израильских государственных энергетических компаний арестованы по подозрению в мошенничестве, злоупотреблении доверием и сговоре с целью мошенничества.
Об этом сообщает "Аруц Шева".
Один из подозреваемых оставил свою работу в одной энергетической компании и перешел на работу в конкурирующую компанию, прихватив с собой документы, из-за которых убытки его бывших работодателей достигли миллионов шекелей.
Четверых подозреваемых после допроса отпустили под домашний арест.