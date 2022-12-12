



Четверо госслужащих арестованы за мошенничество

Четыре сотрудника одной из израильских государственных энергетических компаний арестованы по подозрению в мошенничестве, злоупотреблении доверием и сговоре с целью мошенничества.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Один из подозреваемых оставил свою работу в одной энергетической компании и перешел на работу в конкурирующую компанию, прихватив с собой документы, из-за которых убытки его бывших работодателей достигли миллионов шекелей.

Четверых подозреваемых после допроса отпустили под домашний арест.