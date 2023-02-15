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Четверо бойцов МАГАВ отстранены из-за применения насилия
15.02.2023 18:10 Алина Груднева

Четверо бойцов МАГАВ отстранены из-за применения насилия

Четверых бойцов МАГАВ отстранили от службы после ареста с применением насилия поселенцев в Иудее и Самарии и палестинца на КПП недалеко от Иерусалима.

Об инцидента были засняты на видео, которые опубликованы в социальных сетях.

В первом случае офицеры пытаются задержать мужчину во время акции протеста против вырубки деревьев близ Шило. Одного мужчину повалили на землю, после чего сотрудник МАГАВ пнул его ногой, а его коллега ударил кулаком. Также были задержаны с применением силы еще несколько человек. После инцидента троих офицеров отстранили.


Во втором случае офицер МАГАВ приказал палестинскому подростку на КПП "Шуафат" снять рубашку. После долгого разговора он подошел к подозреваемому и ударил его, после чего задержал. В этот момент из машины вышла сестра подростка, которая пыталась вмешаться, однако ее прижали дверью машины.
По словам главы МАГАВ Амира Коэна, оба инциденты будут тщательно расследованы, а четверо сотрудников отстранены от работы, пока идет следствие.

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