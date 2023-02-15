



Четверо бойцов МАГАВ отстранены из-за применения насилия

Четверых бойцов МАГАВ отстранили от службы после ареста с применением насилия поселенцев в Иудее и Самарии и палестинца на КПП недалеко от Иерусалима.



Об инцидента были засняты на видео, которые опубликованы в социальных сетях.



В первом случае офицеры пытаются задержать мужчину во время акции протеста против вырубки деревьев близ Шило. Одного мужчину повалили на землю, после чего сотрудник МАГАВ пнул его ногой, а его коллега ударил кулаком. Также были задержаны с применением силы еще несколько человек. После инцидента троих офицеров отстранили.

בעיטה לפנים????



באיזו מדינה אנחנו חיים??



צולם הבוקר בהחרבת הכרם בגוש שילה



קרדיט לסרטון: חוננו pic.twitter.com/GGu5rHxIbx — ארגון חוננו (@honenu1) February 15, 2023

أجبروه على خلع ملابسه رغم الأجواء الباردة ثم اعتدوا عليه بالضرب واعتقلوه، وعندما حاولت شقيقته توثيق لحظة اعتقاله هاجمتها إحدى المجندات.. الاحتلال ينكل بعائلة مقدسية على حاجز مخيم شعفاط pic.twitter.com/zMsLO4XMoF — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 15, 2023

Во втором случае офицер МАГАВ приказал палестинскому подростку на КПП "Шуафат" снять рубашку. После долгого разговора он подошел к подозреваемому и ударил его, после чего задержал. В этот момент из машины вышла сестра подростка, которая пыталась вмешаться, однако ее прижали дверью машины.По словам главы МАГАВ Амира Коэна, оба инциденты будут тщательно расследованы, а четверо сотрудников отстранены от работы, пока идет следствие.