



Четверо арестованных за демонстрацию с палестинскими флагами

По сообщениям полиции, четыре человека были арестованы в Хайфе в воскресенье вечером за нарушение общественного порядка.



Около 21:00 там прошла акция протеста с десятками участников, которые несли палестинские флаги.



Поскольку размахивание палестинскими флагами является нарушением общественного порядка, по мнению полиции, власти приказали протестующим убрать флаги.



Сообщается, что в ответ протестующие начали толкать сотрудников полиции. Затем четверо демонстрантов были арестованы за нарушение общественного порядка.

