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Четверо арестованных за демонстрацию с палестинскими флагами
03.04.2023 07:15 Ирина Демьянова

Четверо арестованных за демонстрацию с палестинскими флагами

По сообщениям полиции, четыре человека были арестованы в Хайфе в воскресенье вечером за нарушение общественного порядка.

Около 21:00 там прошла акция протеста с десятками участников, которые несли палестинские флаги. 

Поскольку размахивание палестинскими флагами является нарушением общественного порядка, по мнению полиции, власти приказали протестующим убрать флаги. 

Сообщается, что в ответ протестующие начали толкать сотрудников полиции. Затем четверо демонстрантов были арестованы за нарушение общественного порядка.
 

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