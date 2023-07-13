Четверо арабов застрелены за один день
Как сообщают ивритские СМИ, в среду, 11 июля, в Израиле в ходе отдельных инцидентов были убиты четверо арабских израильтян.
В среду утром была застрелен 30-летний Алаа Канаена из Кафр-Кары. В тот же день от огнестрельного оружия погиб 22-летний Абдель Кадер Авайси из Нацерета. Вечером при аналогичных обстоятельствах скончались 54-летний Йосеф Абу Халал и 30-летний житель Шефа-Амра Амир Вани.
Смерть Вани констатировал медицинский центр “Рамбам” в Хайфе, куда был госпитализирован раненый в тяжелом состоянии с обширными травмами.
Халала парамедики MАDA нашли смертельно раненым, сделали ему искусственное дыхание и эвакуировали его в больницу “Гилель-Яффе” в Хадере, где он был объявлен мертвым.
Канаена был застрелен по дороге на работу, и прибывшим на место парамедикам пришлось констатировать его смерть.
Убитый в Нацерете Авайс был родственником заместителя мэра города.
Полиция начала расследование убийства.
Таким образом общее количество убийств в арабских общинах страны с начала года достигло 120, в то время как в прошлом году было всего около 55 жертв.