



Четверо арабов застрелены за один день

Как сообщают ивритские СМИ, в среду, 11 июля, в Израиле в ходе отдельных инцидентов были убиты четверо арабских израильтян.



В среду утром была застрелен 30-летний Алаа Канаена из Кафр-Кары. В тот же день от огнестрельного оружия погиб 22-летний Абдель Кадер Авайси из Нацерета. Вечером при аналогичных обстоятельствах скончались 54-летний Йосеф Абу Халал и 30-летний житель Шефа-Амра Амир Вани.



Смерть Вани констатировал медицинский центр “Рамбам” в Хайфе, куда был госпитализирован раненый в тяжелом состоянии с обширными травмами.



Халала парамедики MАDA нашли смертельно раненым, сделали ему искусственное дыхание и эвакуировали его в больницу “Гилель-Яффе” в Хадере, где он был объявлен мертвым.



Канаена был застрелен по дороге на работу, и прибывшим на место парамедикам пришлось констатировать его смерть.





Убитый в Нацерете Авайс был родственником заместителя мэра города.



Полиция начала расследование убийства.



Таким образом общее количество убийств в арабских общинах страны с начала года достигло 120, в то время как в прошлом году было всего около 55 жертв.

