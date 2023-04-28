



Чешскую учительницу будут судить за распространение российской дезинформации

Бывшая чешская школьная учительница Мартина Беднарова предстанет перед судом по обвинению в оправдании геноцида. Она, согласно заключению прокуратуры, пересказывала на уроках российскую ложь о войне в Украине, пишет BBC.



Как сообщила чешская газета Pravo, согласно обвинительному заключению, Беднарова на уроке в апреле 2022-го года убеждала своих 13-14-летних учеников, в том, что украинские военные открыто исповедуют неонацизм, сдирают кожу с русскоязычных жителей страны, в том числе с детей, и сжигают их заживо.



Кроме того, Беднарова говорила, что в столице Украины Киеве "нет войны". В доказательство этих слов она заявила своим 13-летним и 14-летним ученикам, что видела кадры с киевских веб-камер, которые демонстрируют, что в городе нет боев.



В самом Киеве бои были только в самые первые дни войны, но тяжелые сражения шли в его пригородах, а кроме того, столица подвергалась ракетным ударам.

