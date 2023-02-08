



"Черный миллиард": разгром крупнейшей криминальной группировки на севере Израиля

После секретного расследования, которое велось около года, сегодня ночью полиция провела рейды против криминального синдиката Абу Латиф и арестовала некоторых влиятельных членов преступной организации. Главы организации подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму в сотни миллионов шекелей, рэкете, рейдерских захватах предприятий, вымогательстве, а также в многочисленных случаях насилия и перестрелок.



Полиция называет операцию "Черный миллиард", намекая на масштаб бизнеса преступной семьи. Главы организации подозреваются в финансовых преступлениях, включая уклонение от уплаты налогов на сумму в сотни миллионов шекелей, а также в причастности ко многим насильственным инцидентам, включая убийства.



Около 700 полицейских, бойцов МАГАВа, спецподразделений и агентов правоохранительных органов участвовали сегодня рано утром в рейде и арестовали 21 подозреваемого, включая авторитетных членов организации . Полиция сообщает, что в ближайшие дни ожидаются новые аресты. В мероприятии также приняли участие следователи из Хайфского и Северного отделений налогового управления, и представители прокуратуры Северного округа.





Северный округ ведет длительную борьбу с организацией, кульминацией которой стала перестрелка, произошедшая около полутора лет назад, в ходе которой один из членов организации был убит полицейскими в деревне Маар. Около двух месяцев назад член другой организации был тяжело ранен в перестрелке на глазах у полиции в той же деревне.





"Мы определили эту организацию как основной генератор преступности на севере и обозначили ее как цель", - заявил сегодня утром начальник полиции Яков Шабтай, - "Полицейское командование оказало Северному округу всестороннюю помощь и содействие, и примерно через год сложного и творческого расследования, в котором полиция работала в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой и налоговой службой, полицейские Северного округа собрали достаточно доказательств, чтобы инкриминировать главных руководителей организации".