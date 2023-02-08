



Через два дня после Турции - землетрясение в Израиле



Через два дня после мощного землетрясения в Турции и Сирии и на фоне предупреждений о землетрясении в Израиле - прошлой ночью 7 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 3,5. Вскоре социальные сети наполнились сообщениями от испуганных жителей, которые спрашивали: "Вы это почувствовали?" или "Было ли еще одно землетрясение?". Эпицентр - примерно в 15 километрах к юго-востоку от Ариэля.



"Я почувствовал сильный толчок в Бейт-Эль, кровать действительно тряслась", - пишет один из серферов в социальных сетях. "Землетрясение также сильно ощущалось в Модиине", - делится другой серфер. Жители сообщают, что продолжительность землетрясения составила от 2 до 3 секунд и ощущалось оно в основном в центральном районе. Жители Шхема, Нетании и поселения Хар Браха в Самарии сообщают о трещинах в стенах, появившихся после землетрясения.



Командование тыла подчеркнуло, что по всей стране не было включено предупреждение о землетрясении, так как оно не представляло опасность для жителей Израиля.



По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение ощущалось в основном в Израиле, но также затронуло Иорданию и Дамаск. Палестинское телевидение также сообщило о землетрясении, которое ощущалось на Западном берегу реки Иордан. Опасения по поводу мощного землетрясения в Израиле в последние два дня обсуждаются еще более активно на фоне афтершоков в Сирии и Турции.



