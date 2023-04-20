



Через 3 года: Первый приговор по делу о групповом изнасиловании в Эйлате

Прошло почти три года с момента раскрытия дела о групповом изнасиловании 16-летней девушки в гостинице Ям Ха Адом в Эйлате, в рамках которого было предъявлено 12 обвинительных заключений. Недавно был вынесен первый вердикт по этому делу, но суд решил не признавать обвиняемого виновным (и-аршаа).



Суд вынес приговор первому обвиняемому по делу, который присутствовал в комнате во время совершения акта группового изнасиловавния. На тот момент он был несовершеннолетним. Суд решил не признавать его виновным. Он приговорен к выплате 4 000 шекелей компенсации пострадавшей и 250 часам общественно-полезных работ.



В общей сложности четверо подозреваемых были обвинены в самом акте изнасилования, а еще восемь - в непристойных действиях и непредотвращении преступления.