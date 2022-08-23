



Череда загадочных смертей: убит еще один офицер КСИР

В сирийском районе Алеппо был убит старший офицер Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Аболфазал Алиджани.



Алиджани был "военным советником" из города Исфахан; обстоятельства его смерти пока не выяснены. Об этом сообщает Jerusalem Post.



Иранские власти заявили, что Алиджани был высокопоставленным офицером КСИР. По данным KAN, его похороны состоятся в ближайшие дни.



Смерть Алиджани стала одной из последних известных публике в череде загадочных смертей среди членов КСИР.



В прошлом месяце иранские СМИ сообщили об убийстве старшего офицера Корпуса стражей исламской революции. В июне Иран обвинил Израиль в гибели пяти офицеров КСИР. Иран подозревает, что Аюб Антазари, авиационный инженер, и Камран Агмолай, геолог, были отравлены Израилем. Через несколько дней после этого были объявлены мертвыми два офицера Мохаммад Абдус и Али Камани, которые участвовали в разработке оружия для "Хизбаллы" в Ливане.



В КСИР тогда заявили, что Али Камани погиб "в результате дорожно-транспортного происшествия" во время операции в городе Хомейн. О смерти Мохаммада Абдуса в минобороны Ирана заявили, что он умер "во время миссии".



На данный момент Иран никого не обвинил в смерти очередного офицера КСИР.