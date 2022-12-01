



Череда крушений российских военных самолетов — анализ причин

С сентября потерпели крушение не менее шести российских военных самолетов из-за внутренних неисправностей.



Может быть множество причин, по которым эти неисправности возникли в истребителях ВВС России, но рассмотрение недавних громких авиакатастроф и истории авиакатастроф российских военных может пролить некоторый свет на этот вопрос, Тот факт, что аварии происходят на фоне продолжающейся украинско-российской войны , может дать дополнительное представление о работе российских ВВС.



Четыре из разбившихся российских самолетов были истребителями, использовавшимися для вторжения в Украину. К ним относятся более старые самолеты МиГ-31 и Су-25, которые, вероятно, страдают от "возрастных" механических проблем.



Однако, две другие громкие катастрофы. в которых военные самолеты врезались в жилые дома в Ейске и Иркутске, произошли с участием не таких старых Су-34 и Су-30.



Некоторые аналитики пытались возложить вину на продолжающуюся войну в Украине, но это не объясняет падения самолетов вдали от линии фронта.

Что касается крушения Су-34 в Ейске, то Россия возложила вину на разлив топлива. Другие эксперты указывали, что боеприпасы, которые были на борту самолета, могли взорваться во время полета. Большинство экспертных оценок возложили вину на неисправность двигателя, которая привела к возгоранию подачи топлива.



Другая возможная причина была выдвинута инженером корпорации RAND Майклом Бонертом, который утверждал, что из-за санкций Запада стало трудно достать инструменты и материалы, необходимые для обслуживания и ремонта военной техники.



Однако стоит отметить, что Россия имеет долгую историю авиакатастроф. Еще летом 2015 года российские самолеты потерпели ряд громких авиакатастроф, пять из них только в июне и июле. В то время одной из возможных причин этой серии сбоев считалось чрезмерное использование.



Как сообщало в то время издание Defense News со ссылкой на анонимный российский источник, конкретными причинами этих авиакатастроф были нехватка квалифицированных пилотов и, что более важно, чрезмерное использование старых самолетов.



Устаревшее оборудование — не единственная проблема, но, как отметил аналитик Teal Group Ричард Абулафия в интервью Defense News, у России никогда не было особых преимуществ, когда дело касалось обслуживания.



По словам старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований Пола Шварца, существует "четкая связь между ускорением темпов военных операций, проводившихся за последние полтора года, и увеличением числа аварий с военными самолетами", сообщило издание Defense News.



Проще говоря, Россия слишком много использовала свои военные самолеты за короткий промежуток времени, и это, по-видимому, способствовало авиакатастрофам. Точные темпы использования российской авиации в настоящее время по сравнению с 2015 годом неясны, однако, учитывая продолжающийся военный конфликт из-за ее вторжения в Украину, они, вероятно, выше нормы. Это тоже может сыграть роль в продолжающейся серии авиакатастроф в России.